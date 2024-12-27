66 هدفا.. أغرب بوكسينج داي في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد أمس الخميس 26 ديسمبر، إقامة يوكسينج داي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024، والذي شهد إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة.

وخسر تشيلسي أمام فولهام بثنائية مقابل هدف بعدما كان متقدما، وسقط مانشستر يونايتد في فخ ولفرهامبتون بثنائية دون رد في الجولة الثامنة عشر.

ولكن لم يكن بوكسينج داي 2024 هو الأكثر إثارة وغرابة في نتائج مواجهاته، حيث شهد بوكسينج 1963 أهداف ومفاجآت بالجملة و66 هدفا.

وفي بوكسينج 1963، خسر مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف أمام بيرنلي، بينما فاز فولهام على نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 10-1، وتخطى بلاكبيرن منافسه وست هام يونايتد 8-2. (وفقا لصحيفة ديلي ميل)

نتائج بوكسينج داي الدوري الإنجليزي 1963

بلاكبول 1-5 تشيلسي

بيرنلي 6-1 مانشستر يونايتد

ليستر سيتي 2-0 إيفرتون

فولهام 10-1 إيبسويتش تاون

ليفربول 6-1 ستوك سيتي

شيفيلد وينزداي 3-0 بولتون

وست بروميتش 4-4 توتنهام

وست هام يونايتد 2-8 بلاكبيرن

ولفرهامبتون 3-3 أستون فيلا

نوتنجهام فورست 3-3 شيفيلد

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