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حسام عاشور: "دخلت في اكتئاب 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي"

12:10 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

تحدث حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، عن فترته الأخيرة داخل النادي، قبل الرحيل، في عام 2020، والانضمام إلى الاتحاد السكندري.

وقال حسام عاشور في تصريحات عبر قناة ETC: "لدي يقين أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما، وقبل رحيلي عن النادي، طلبت لعب موسم آخر ليكون الأخير لي، وأصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات".

وأضاف: "جلست مع محمود الخطيب ووافقت بعدها على الاعتزال، ولكن حدثت بعدها أزمة وأعتقد أنني تسرعت وقتها، عما بدر مني، ودخلت في اكتئاب لمدة 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي ووليد سليمان ساندني".

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