السعودية واليمن.. هيرفي رينارد يتسلح برقم قياسي في كأس الخليج

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب السعودية لمواجهة اليمن، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جابر المبارك، في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26.

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن الفوز الأول، عقب خسارة المباراة الافتتاحية، من البحرين، بنتيجة 3-2.

موعد مباراة السعودية واليمن

تقام مباراة السعودية واليمن، في الرابعة والنصف عصر اليوم، على ملعب جابر المبارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج، ولا يوجد بديل أمام الأول عن الفوز، للبقاء على آماله في التأهل إلى نصف النهائي.

ومن جانبه، يسعى منتخب اليمن هو الآخر، لتحقيق الفوز الأول، بعد الهزيمة في المباراة السابقة من العراق حامل اللقب، بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

تنقل مباراة السعودية واليمن في الجولة الثانية من كأس الخليج، على قنوات SSC والكأس القطرية وأبوظبي الإماراتية.

رقم قياسي للمنتخب السعودي ضد اليمن

ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم، بتاريخ مواجهاته ضد اليمن، والتي لم يخسر أي مباراة خلالها، إذ أنه تعادل في لقاء وحيد، عام 2019 بتصفيات كأس العالم، وفاز في 7 مباريات في كأس الخليج، كما أنه المنتخب الأكثر فوزا على اليمن في المسابقة.

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