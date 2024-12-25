البوكسينج داي.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الإستثنائي بالدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

يُعتبر يوم السادس والعشرين من ديسمبر من كل عام، مميزًا في كرة القدم الإنجليزية، حيث يشهد إقامة مباريات "البوكسينج داي"، وهي عادة رياضية تحرص العائلات في بريطانيا على متابعتها خلال إجازة أعياد الميلاد.

وفي هذا اليوم تتحول الملاعب إلى محط جميع أنظار الجماهير، ويستمتع مشجعو كرة القدم بمشاهدتها مع عائلاتهم، مما يجعلها أحد أبرز الأحداث الرياضية في تقويم العام.

ويستمر الدوري الإنجليزي في إقامة المباريات خلال فترة أعياد الميلاد، على عكس معظم الدوريات الكبرى في العالم التي تأخذ فرقها إجازة هذا الأيام، حيث تُقام ثلاث جولات مثيرة على مدار عشرة أيام فقط.

من أين جاءت فكرة "البوكسينج داي"؟

يعود أصل تسمية "البوكسينج داي" إلى تقليد قديم في بريطانيا، حيث يتم جمع صناديق الهدايا التي تم توزيعها في يوم عيد الميلاد (25 ديسمبر)، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد الكريسماس.

وفي اليوم التالي، أي 26 ديسمبر، يتم جمع هذه الصناديق، وهو ما جعل هذا اليوم يُسمى "يوم الصناديق" أو "Boxes Day" مع مرور الوقت، أصبح هذا اليوم أيضًا يومًا مميزًا في كرة القدم الإنجليزية، وأصبح يتميز بإقامة مباريات الدوري الإنجليزي.