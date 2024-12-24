فريق يمنح مدينته بيتزا مجانية مع كل "كلين شيت" بالدوري الإنجليزي

البوكسينج داي.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الإستثنائي بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

اعتاد لاعبو كرة القدم على الاحتفال مع جماهير النادي، عقب الفوز في المباريات، كما أن الاحتفال يكون مختلفا بالنسبة لحراس المرمى الذين يحافظون على نظافة شباكهم.

وفي واقعة غريبة، يحصل أهل مدينة بورنموث في إنجلترا، على أكواد خصم من النادي، في كل مباراة يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه "كلين شيت"، وتصل هذه الأكواد إلى 50% لشراء "البيتزا".

ونشر الحساب الرسمي لنادي بورنموث، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لكيبا حارس مرمى الفريق، أثناء دخوله غرفة تغيير الملابس، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة السابقة في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر يونايتد.

Fun Fact:



في كل مباراة يُحافظ بورنموث على نظافة شباكه، يحصل أهل المدينة على أكواد خصم خاصة من النادي تصل إلى 50 بالمئة لشراء البيتزا! https://t.co/TVICnNTJF4 — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) December 24, 2024

وظهر كيبا وهي يحتفل، وأرفق حساب بورنموث مقطع الفيديو، بتعليق: "عندما تدرك أن شباكك النظيفة قد منحت للتو مدينة بورنموث بأكملها بيتزا مجانية".