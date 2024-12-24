لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
خليجي 26

البـــحرين

- -
19:30

العراق

خليجي 26

اليمن

- -
16:25

السعودية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

فريق يمنح مدينته بيتزا مجانية مع كل "كلين شيت" بالدوري الإنجليزي

11:25 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كيبا حارس مرمى بورنموث
  • عرض 4 صورة
    فوز بورنموث على مانشستر يونايتد
  • عرض 4 صورة
    احتفال لاعبي بورنموث بالفوز على مانشستر يونايتد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

اعتاد لاعبو كرة القدم على الاحتفال مع جماهير النادي، عقب الفوز في المباريات، كما أن الاحتفال يكون مختلفا بالنسبة لحراس المرمى الذين يحافظون على نظافة شباكهم.

وفي واقعة غريبة، يحصل أهل مدينة بورنموث في إنجلترا، على أكواد خصم من النادي، في كل مباراة يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه "كلين شيت"، وتصل هذه الأكواد إلى 50% لشراء "البيتزا".

ونشر الحساب الرسمي لنادي بورنموث، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لكيبا حارس مرمى الفريق، أثناء دخوله غرفة تغيير الملابس، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة السابقة في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر يونايتد.

وظهر كيبا وهي يحتفل، وأرفق حساب بورنموث مقطع الفيديو، بتعليق: "عندما تدرك أن شباكك النظيفة قد منحت للتو مدينة بورنموث بأكملها بيتزا مجانية".

كلين شيت الدوري الإنجليزي مدينة بورنموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان