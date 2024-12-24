توقف بسبب عيد الميلاد.. موعد عودة منافسات الدوري الألماني الممتاز

توقفت منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" أول أمس الأحد 22 ديسمبر، بسبب مناسبة عيد الميلاد "رأس السنة"، ومن المقرر أن تعود يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025.

وأُقيمت آخر مباراة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، والتي انتهت بفوز الغواصات بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يعود البوندسليجا يوم 10 يناير من السنة الجديدة 2025، بمواجهة بوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن في تمام الساعة 9.30 مساء.

وقبل إجازة عيد الميلاد، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، متفوقا على ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت أصحاب النقاط 32 و27.