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إنتر يفوز بثنائية على كومو

11:55 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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القاهرة ـ مصراوي:

فاز فريق إنتر بهدفين نظيفين على نظيره كومو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وتقدم فريق إنتر بهدف في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب كارلوس ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني بالدقيقة 90+2.

ورفع الفوز رصيد فريق إنتر إلى النقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد فريق كومو عقب الخسارة عند النقطة 15 في المركز 16 بجدول الترتيب.

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