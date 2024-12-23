"تخطى هنري".. أين يقع محمد صلاح بين عظماء الدوري الإنجليزي؟

كتب ـ محمد الميموني:

يشهد الموسم الجاري 2024/25 توّهجًا للنجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح مع فريقه بمختلف المسابقات.

وسجل صلاح هدفين وصنع آخر في فوز فريقه بسداسية مقابل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وانفرد صلاح بعد الهدفين بصدارة هدافي النسخة الجارية من المسابقة بفارق هدفين عن هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

نعرض لكم في السطور التالية أكثر 10 لاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 ـ ألان شيرر 324 مساهمة ( 260 هدف + 64 تمريرة)

2 ـ واين روني 311 مساهمة (208 هدف + 100 تمريرة)

3 ـ فرانك لامبارد 279 مساهمة (177 هدق + 102 تمريرة)

4 ـ ريان جيجز 271 مساهمة (109 هدف +163 تمريرة)

5 ـ هاري كين 259 مساهمة ( 213 هدف + 46 تمريرة)

6 ـ آندي كول 260 مساهمة (187 هدف + 73 تمريرة)

7 ـ محمد صلاح 252 مساهمة (172 هدف + 80 تمريرة)

8 ـ تيري هنري 249 مساهمة ( 175 هدف + 74 تمريرة)

9 ـ سيرجيو أجويرو 231 مساهمة ( 184 هدف + 47 تمريرة)

10 ـ تيدي شيرينجهام 222 مساهمة ( 146 هدف + 76 تمريرة)

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