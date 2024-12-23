"مو السعيد".. محمد صلاح يتصدر غلاف الصحف العالمية بعد سداسية ليفربول
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كتب - محمد عبدالهادي:
تصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف العالمية في الساعات الماضية بعد تألقه في مباراة ليفربول ضد توتنهام، التي أقيمت مساء الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول بنتيجة 6-3، بفضل أداء رائع من صلاح الذي سجل هدفين وصنع مثلهم، ليعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري.
وفيما يلي أبرز العناوين التي نشرتها الصحف الأوروبية:
صحيفة "ذا صن" البريطانية:
"الريدز يعززون قبضتهم على صدارة الدوري الإنجليزي مع صلاح ودياز ورفاقهما، توتنهام يتعثر في مباراة مثيرة شهدت 9 أهداف".
صحيفة "تايمز":
"ليفربول يبتعد بفارق أربع نقاط قبل رأس السنة بعد فوزه على توتنهام هوتسبر 6-3، محمد صلاح ولويس دياز يسجلان هدفين لكل منهما، ليعزز فريق المدرب أرني سلوت تقدمه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز".
صحيفة "ديلي ميل":
"ليفربول القاسي يُضاعف الألم على بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، وتألق صلاح ودياز الذي سجل كل منهما ثنائية، وليفربول يعزز صدارته بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه".
صحيفة "ديلي ستار":
كتبت على غلافها "مو السعيد" ونشرت صورة لصلاح وهو يحتفل بالفوز على توتنهام.
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