"مو السعيد".. محمد صلاح يتصدر غلاف الصحف العالمية بعد سداسية ليفربول

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كتب - محمد عبدالهادي:

تصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف العالمية في الساعات الماضية بعد تألقه في مباراة ليفربول ضد توتنهام، التي أقيمت مساء الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بنتيجة 6-3، بفضل أداء رائع من صلاح الذي سجل هدفين وصنع مثلهم، ليعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري.

وفيما يلي أبرز العناوين التي نشرتها الصحف الأوروبية:

صحيفة "ذا صن" البريطانية:

"الريدز يعززون قبضتهم على صدارة الدوري الإنجليزي مع صلاح ودياز ورفاقهما، توتنهام يتعثر في مباراة مثيرة شهدت 9 أهداف".

صحيفة "تايمز":

"ليفربول يبتعد بفارق أربع نقاط قبل رأس السنة بعد فوزه على توتنهام هوتسبر 6-3، محمد صلاح ولويس دياز يسجلان هدفين لكل منهما، ليعزز فريق المدرب أرني سلوت تقدمه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز".

صحيفة "ديلي ميل":

"ليفربول القاسي يُضاعف الألم على بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، وتألق صلاح ودياز الذي سجل كل منهما ثنائية، وليفربول يعزز صدارته بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه".

صحيفة "ديلي ستار":

كتبت على غلافها "مو السعيد" ونشرت صورة لصلاح وهو يحتفل بالفوز على توتنهام.

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