ليفربول يستعرض رقما تاريخيا جديدا لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

استعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول رقم تاريخي جديد للمصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الحساب الرسمي للريدز على منصة "إنستجرام" أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في ستة مواسم مختلفة.

وجاء ذلك بعد تسجيل الجناح المصري هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير بنتيجة 6-3.

الجدير بالذكر أن ليفربول أعلن التعاقد مع محمد صلاح في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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