الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

"لا يوجد بديل".. جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبين قبل مباراة شباب

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متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

انتهت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وفاز المارد الأحمر على نظيره الجزائري بسداسية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.

سجل أهداف الأهلي: وسام أوب علي (3)، حسين الشحات، بيرسي تاو، إمام عاشور.

ودخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

أبرز أحداث المباراة

ركنية لصالح الأهلي يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد في الدقيقة 2

تمريرة من السولية قطعها دفاع بلوزداد قبل أن تصل إلى وسام أبو علي في الدقيقة 5

تسديدة من رضا سليم لكن بعيدة عن مرمى بلوزداد في الدقيقة 9

أيمن محيوس يسجل هدف تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21

الحكم يحتسب تسلل على يحيي عطية الله في الدقيقة 29

مرور نصف ساعة ومازال تقدم الفريق الجزائري قائم

دخول بيرسي تاون بدلا من رضا سليم في الدقيقة 42

وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الاول بالتعادل الإيجابي

بداية الشوط الثاني

خروج خالد عبد الفتاح ودخول إمام عاشور في الدقيقة 46

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 51

حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 56

تبديل أول لشباب بلوزداد في الدقيقة 64، خروج عبد الرؤوف بن غيض ودخول محمد إسلام

دخول كريم الدبيس وكوكا بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات في الدقيقة 80

وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 84

بيرسي تاو يسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 86

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي السادس في الدقيقة 90+3

انتهاء المباراة بفوز الأهلي بسداسية مقابل هدف