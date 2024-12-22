الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
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متابعة - محمد القرش:
تصوير - أسامة عبد النبي
انتهت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وفاز المارد الأحمر على نظيره الجزائري بسداسية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.
سجل أهداف الأهلي: وسام أوب علي (3)، حسين الشحات، بيرسي تاو، إمام عاشور.
ودخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.
أبرز أحداث المباراة
ركنية لصالح الأهلي يتصدى لها دفاع شباب بلوزداد في الدقيقة 2
تمريرة من السولية قطعها دفاع بلوزداد قبل أن تصل إلى وسام أبو علي في الدقيقة 5
تسديدة من رضا سليم لكن بعيدة عن مرمى بلوزداد في الدقيقة 9
أيمن محيوس يسجل هدف تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 21
أيمن محيوس يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد في شباك الأهلي#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/L8BlauhpWH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
الحكم يحتسب تسلل على يحيي عطية الله في الدقيقة 29
مرور نصف ساعة ومازال تقدم الفريق الجزائري قائم
دخول بيرسي تاون بدلا من رضا سليم في الدقيقة 42
وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 45+3
قبل صافرة نهاية الشوط الأول الأهلي يدرك التعادل#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/rCi6lXcABQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
انتهاء الشوط الاول بالتعادل الإيجابي
بداية الشوط الثاني
خروج خالد عبد الفتاح ودخول إمام عاشور في الدقيقة 46
وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 51
حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 56
تبديل أول لشباب بلوزداد في الدقيقة 64، خروج عبد الرؤوف بن غيض ودخول محمد إسلام
دخول كريم الدبيس وكوكا بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات في الدقيقة 80
وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 84
بيرسي تاو يسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 86
إمام عاشور يسجل هدف الأهلي السادس في الدقيقة 90+3
انتهاء المباراة بفوز الأهلي بسداسية مقابل هدف
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