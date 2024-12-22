أوسيك يواصل سجله الخالي من الهزائم بالفوز على على تايسون فيوري

القاهرة ـ مصراوي:

حقق أولكسندر أوسيك انتصارًا كبيرًا في مباراة العودة ضد تايسون فيوري في الوزن الثقيل يوم أمس السبت، ليعزز مكانته بين عظماء الملاكمة.

فاز أوسيك بالقتال بقرار بالإجماع، حيث حكم الحكام الثلاثة لصالحه بتصويت 116-112، بفضل سرعته ومهاراته في تسديد لكمات متكررة لفيوري.

مع هذا الفوز، أصبح سجل أوسيك خاليًا من الهزائم، إذ بلغ 23-0 مع 14 ضربة قاضية، كما يحمل أوسيك الذهب الأولمبي ولقب بطل العالم بلا منازع في وزن الكروزر، وهو ما يضيف إلى إنجازاته العديدة.

وعلى الرغم من ذلك، تنافس أوسيك وفيوري على 3 أحزمة فقط في هذه المباراة، حيث تخلى أوسيك عن لقب IBF للتركيز على مباراة العودة مع فيوري بدلًا من مواجهة منافسه دانيال دوبوا.

ومن خلال فوزه على فيوري في مايو، أصبح أوسيك أول ملاكم في التاريخ يجمع أربعة أحزمة في الوزن الثقيل، لينضم إلى أساطير الملاكمة مثل محمد علي وجو لويس ومايك تايسون في قائمة الأبطال بلا منازع في هذا الوزن.

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