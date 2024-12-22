موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

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يمتلك فريق ريال مدريد فرصة لمواصلة ملاحقة صدارة النسخة الجارية من الدوري الإسباني حين يلتقي بنظيره إشبيلية.

ويستضيف فريق ريال مدريد عند الخامسة والربع عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD3.

ويحتل فريق ريال مدريد قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الثالث و 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

ويحتل فريق إشبيلية المركز 12 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

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