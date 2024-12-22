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"الفارق 18.1 مليون".. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

08:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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    رامي ربيعة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري_1
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتفوق الأهلي على شباب بلوزداد، في القيمة التسويقية للنادي، بفارق 18.1 مليون يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي، 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائري، 12.78 مليون يورو.

شباب بلوزداد الجزائري الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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