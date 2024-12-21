إنجاز شخصي.. ساكا يصل للمباراة رقم 250 مع أرسنال عبر التاريخ

كتب ـ محمد الميموني:

حقق نجم منتخب إنجلترا وأرسنال، بوكايو ساكا، رقما مميزا مع الجانرز في مشاركته ضد كريستال بالاس، اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وشارك مع أرسنال ضد كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة عشر، حيث أُصيب وخرج من الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

ساكا يصل للمباراة رقم 250 مع أرسنال

ـ ساكا اللاعب رقم 75 في تاريخ النادي الذي يصل إلى هذا الرقم، وثالث أصغر من وصل إلى هذا العدد من اللقاءات خلف سيسك فابريجاس وديفيد أوريلي.

ـ شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز 186 مباراة.

ـ لعب مع الفريق في الدوري الأوربي 25 مباراة.

ـ شارك في دوري أبطال أوروبا 14 مباراة.

ـ شارك في كأس كاراباو 12 مباراة.

ـ شارك في كأس الاتحاد الإنجليزي 11 مباراة.

ـ شارك في كأس الدرع الخيرية مرتين.

ويسعى إلى إنجاز آخر محتمل، فهو على بعد 3 مشاركات بالأهداف للوصول إلى 100 هدف وتمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساكا 52 هدفًا، وقدم 45 تمريرة حاسمة، طوال مشواره في البريميرليج.