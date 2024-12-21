إيزاك يقتحم المنافسة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

اقتحم المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء ذلك بعد تسجيل إيزاك ثلاثية في فوز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 13 هدفا

2. إيرلينج هالاند (السيتي) - 13 هدفا

3. كول بالمر (تشيلسي) - 11 هدفا

4. إلكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 10 أهداف

5. كريس وود (نوتنجهام) - 10 أهداف