لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

التعادل يحسم مباراة وست هام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

07:47 م السبت 21 ديسمبر 2024

وست هام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

واجه وست هام منافسه برايتون اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1، وجاء الهدف الأول لصالح برايتون بقدم ماتس ويفر في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ثم سجل محمد قدوس هدف التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 58.

الجدير بالذكر أن برايتون يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بينما يحتل وست هام المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة فقط.

وست هام برايتون الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة أرسنال وكريستال بالاس 3-1