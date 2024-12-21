التعادل يحسم مباراة وست هام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

واجه وست هام منافسه برايتون اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1، وجاء الهدف الأول لصالح برايتون بقدم ماتس ويفر في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ثم سجل محمد قدوس هدف التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 58.



الجدير بالذكر أن برايتون يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بينما يحتل وست هام المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة فقط.