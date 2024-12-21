أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مان سيتي بثنائية من أستون فيلا

كتب - يوسف محمد:

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنه ينوي تغيير طريقة لعب الفريق خلال المباريات المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال "TNT": "ترجعنا في الشوط الثاني خلال مباراة أستون فيلا، على الرغم من الأداء الجيد الذي ظهرنا به في الشوط الأول من المباراة".

وأضاف: "أستون فيلا فريق قوي، لكننا كانت لدينا فرص جيدة وأكثر من مباراة مان يونايتد الماضية ولكننا واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الثاني".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "أعمل على تغيير أسلوبي خلال المباريات المقبلة، لدي ثقة كبيرة في عودتنا إلى الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة ولدينا شخصيات رائعة في الفريق".

وكان فريق مانشستر سيتي تلقى الهزيمة من نظيره أستون فيلا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدولة الدوري الإنجليزي.