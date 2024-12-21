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تعديل موعد مران الأهلي لهذا السبب

05:30 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    يوسف أيمن من تدريبات الأهلي اليوم
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي اليوم
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
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    مران الأهلي
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كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تأجيل مران الفريق استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم الاتفاق على أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وجاء ذلك بناء على المناقشات التي جرت من جانب مسئولي الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلي الأهلي اليوم أخبار الأهلي الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا
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