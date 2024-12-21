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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

02:22 م السبت 21 ديسمبر 2024

برشلونة وأتلتيكو مدريد

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تشهد منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني مواجهة قوية اليوم السبت حين يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد عند العاشرة من مساء اليوم على أن تنقل قناة بي إن سبورت HD1 اللقاء.

ويتصدر فريق برشلونة قبل المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف الذي خاض مباراة أقل.

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برشلونة ضد أتلتيكو مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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