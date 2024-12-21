تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في 4 مباريات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي لقاء.

وكان أول لقاء يجمع بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، عام 2001، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ذهابا وإيابا، وفاز الأهلي في هاتين المباراتين، بهدف نظيف.

وتكرر اللقاء العام الماضي، في دور مباراتي مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي.