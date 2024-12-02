"موقف صلاح تغير".. مفاجأة في مستقبل صلاح مع ليفربول

كتبت ـ نهى خورشيد:

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مع زوجته أنتونيلا في الإعلان الخاص بالطاقم الجديد لشركة أديداس.

وشارك ميسي متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بخمسة صور من الإعلان رفقة زوجته مع تعليق:" عائلة واحدة و3 خطوط".

والجديد بالذكر أن ميسي وأنتونيلا احتفلا بزفافهما في شهر يوليو 2017، في حفل ضخم أقيم بمدينة روساريو بالأرجنتين.

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