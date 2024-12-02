لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

1 0
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

0 4
20:00

الزمالك

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

1 2
20:00

السد القطري

الدوري الإيطالي

روما

0 0
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

"فوتوسشن رومانسي".. 5 صور من ظهور ميسي مع زوجته في إعلان أديداس

10:22 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    BeFunky-collage - 2024-12-02T222015.620
  • عرض 5 صورة
    BeFunky-collage - 2024-12-02T222024.964
  • عرض 5 صورة
    BeFunky-collage - 2024-12-02T222003.434
  • عرض 5 صورة
    BeFunky-collage - 2024-12-02T222034.928
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت ـ نهى خورشيد:

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مع زوجته أنتونيلا في الإعلان الخاص بالطاقم الجديد لشركة أديداس.

وشارك ميسي متابعه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بخمسة صور من الإعلان رفقة زوجته مع تعليق:" عائلة واحدة و3 خطوط".

والجديد بالذكر أن ميسي وأنتونيلا احتفلا بزفافهما في شهر يوليو 2017، في حفل ضخم أقيم بمدينة روساريو بالأرجنتين.

اقرأ أيضًا:

بعد فوز المصري والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2024/25

محمد رمضان يغرم عمرو السولية.. مصدر يكشف التفاصيل

ليونيل ميسي وأنتونيلا ميسي زوجة ميسي أنتونيلا زوجة ميسي إعلان ميسي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| ترامب: إطلاق سراح الأسرى في غزة قبل 20 يناير أو جحيم غير مسبوق للشرق الأوسط