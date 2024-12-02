هل يُزامل ميسي؟.. تقارير تكشف أولى خطوات إنتر ميامي للتعاقد مع صلاح

"موقف صلاح تغير".. مفاجأة في مستقبل صلاح مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

أبدت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار صلاح الجدل حول مستقبله مع ليفربول، بعد أن أكد عدم تواصل مجلس إدارة الريدز معه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

ووفقا لموقع "caughtoffside" فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضمن قائمة الفريق التي ترغب في التعاقد مع الجناح المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن النادي الأمريكي ينوي تقديم له عرضًا ضخمًا، حال انتهى به الأمر وأصبح لاعبا حرا في الانتقالات الصيفية.

وذكر الموقع أنه إذا قرر صلاح مواصلة اللعب على أعلى مستوى في أوروبا، فهناك اهتمام من نادي برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وحال انتقل صلاح إلى نادي إنتر ميامي، سيجد نفسه يلعب بجانب ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم عبر التاريخ.

اقرأ أيضًا:

"موقف صلاح تغير".. مفاجأة في مستقبل صلاح مع ليفربول

"لن يفعلها أبدا".. صلاح يسخر من جيمي كاراجر والأخير يرد