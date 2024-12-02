لأول مرة.. جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تعرض فريق مانشستر سيتي للخسارة أمام ليفربول في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أغسطس 2008 (بورنموث، برايتون، توتنهام، ليفربول).

وهذه هي المرة الأولى في مسيرة بيب جوارديولا التدريبية التي يخسر فيها أربع مباريات متتالية في الدوري.

وتولى المدرب الإسباني القيادة الفنية لمانشستر سيتي في موسم 2016/17، بعدما ترك تدريب العملاق البافاري بايرن ميونخ.

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