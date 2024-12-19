رينارد يُعلن قائمة منتخب السعودية لخوض بطولة خليجي 26

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كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن قائمة الصقور المشاركة في بطولة خليجي 26، والتي ستنطلق خلال الأيام القادمة.

وتنطلق بطولة خليجي 26، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025، وذلك بمشاركة 8 منتخبات، في النسخة التي تستضيفها الكويت.

قائمة منتخب السعودية في خليجي 26

محمد العويس وأحمد الكسار ونواف العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي وعون السلولي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي ومهند الشنقيطي وسلطان الغنام وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي.

كذلك ضمت سعد آل موسى ومصعب الجوير وعبد الملك العييري ومحمد كنو ونواف بوشل وسالم الدوسري وعبد الله الحمدان وأيمن فلاتة وعبد العزيز العثمان وعبد الإله هوساوي وعبد الله رديف ومحمد القحطاني وفراس البريكان وصالح الشهري.

معلومات عن بطولة خليجي 26

تعد بطولة خليجي 26 من البطولات الرياضية المهمة في منطقة الخليج، حيث يتم تنظيمها بنظام المجموعتين، ويتأهل منها المنتخبان المتصدران والوصيفان إلى نصف النهائي.

نظام المجموعتين:

يتوزع المنتخبات إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

نظام المنافسة في نصف النهائي:

بعد تحديد المتأهلين، تقام مباريات بنظام خروج المغلوب، حيث يتواجه الفريقان المتصدران من المجموعتين مع الفريقين الوصيفين من المجموعتين.

المباراة النهائية:

تقام المباراة النهائية بين الفائزين من الدور نصف النهائي، ويُتوج الفائز بالبطولة في المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 يناير 2025.