"بعد التتويج بالانتركونتننتال".. أرقام تاريخية لريال مدريد في البطولات العالمية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

يُعد نادي ريال مدريد الإسباني أيقونة كرة القدم العالمية، ليس فقط بفضل ألقابه المحلية والقارية، بل أيضًا بسبب سجله المثالي في نهائيات بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حيث لم يُعرف الفريق الملكي طعم الهزيمة في أي مباراة نهائية خاضها تحت مظلة "فيفا"، أخرها فوز اليوم على باتشوكا في نهائي كأس التحدي 2024،

إنجازات ريال مدريد في نهائيات فيفا:

1. كأس العالم للأندية (5 ألقاب):

يُعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية، بعد تحقيقه اللقب خمس مرات (2000، 2014، 2016، 2017، 2018، و2022).

نجح الفريق في حسم جميع النهائيات التي خاضها في هذه البطولة متفوقًا على أندية كبرى مثل جريميو البرازيلي، كاشيما أنتلرز الياباني، والهلال السعودي.

2. كأس الإنتركونتيننتال (4 ألقاب):

قبل إنشاء كأس العالم للأندية، حقق ريال مدريد بطولة كأس الإنتركونتيننتال أربع مرات (1960، 1998، 2022، 2004).

كان انتصاره في هذه المباريات بمثابة تأكيد لهيمنته على كرة القدم العالمية في تلك الحقبة.

3. السوبر الأوروبي (8 ألقاب):

ورغم أن هذه البطولة تُنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والفيفا، إلا أن ريال مدريد أكد قوته المطلقة فيها، حيث فاز باللقب في كل مرة وصل فيها للنهائي تقريبًا، بما في ذلك مواجهاته أمام أبطال القارات الأخرى.