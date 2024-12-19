"بعد فوز الريال".. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزتين في بطولة الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، جائزتين في مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي.

وتوج فينيسيوس بجائزتي، أفضل لاعب في المباراة النهائية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ونجح فينيسيوس، في تسجيل هدف ريال مدريد الثالث في مرمى باتشوكا المكسيكي، من ركلة جزاء.

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره باتشوكا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ليتوج بلقب البطولة.

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