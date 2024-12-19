"في غياب صلاح".. ليفربول إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلاً من، داروين نونيز في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله هارفي إليوت الهدف الثاني في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف ساوثهامبتون الوحيد في اللقاء اللاعب، كاميرون أرتشر في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح، عن المشاركة في اللقاء، بعدما قرر المدير الفني آرني سلوت إراحته.

وينتظر فريق ليفربول في نصف النهائي، الفائز من مباراة توتنهام الإنجليزي أمام فريق مان يونايتد المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

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