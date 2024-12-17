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يوفنتوس يقسو على كالياري برباعية في كأس إيطاليا

11:53 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

يوفنتوس

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كتبت - نهى خورشيد:

فاز نادي يوفنتوس على كالياري في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

وفاز يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد.

أحرز أهداف يوفنتوس، دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، تيون في الدقيقة 53، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، ونيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وتستكمل بقية مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا الأربعاء، حيث يواجه أتالانتا نادي تشيزينا، ويوجه روما نادي سامبدوريا، ويلعب إنتر ميلان ضد أودينيزي.

يوفنتوس ضد كالياري يوفنتوس كأس إيطاليا نتيجة مباراة يوفنتوس وكالياري
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