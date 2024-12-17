يوفنتوس يقسو على كالياري برباعية في كأس إيطاليا

كتبت - نهى خورشيد:

فاز نادي يوفنتوس على كالياري في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

وفاز يوفنتوس بأربعة أهداف دون رد.

أحرز أهداف يوفنتوس، دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، تيون في الدقيقة 53، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، ونيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وتستكمل بقية مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا الأربعاء، حيث يواجه أتالانتا نادي تشيزينا، ويوجه روما نادي سامبدوريا، ويلعب إنتر ميلان ضد أودينيزي.