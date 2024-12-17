لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

بيراميدز

2 0
19:00

الاتحاد السكندري

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 2
14:30

الترسانة

كأس إيطاليا

يوفنتوس

2 0
22:00

كالياري

جميع المباريات

إعلان

200 شاهد.. آخر تطورات التحقيق في سبب وفاة مارادونا

10:12 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مارادونا
  • عرض 12 صورة
    مارادونا
  • عرض 12 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
  • عرض 12 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
  • عرض 12 صورة
    دييجو مارادونا وحفيده
  • عرض 12 صورة
    مارادونا (3)
  • عرض 12 صورة
    مارادونا (4)
  • عرض 12 صورة
    مارادونا (1)
  • عرض 12 صورة
    أبو تريكة ونجله مع مارادونا
  • عرض 12 صورة
    مارادونا أسطورة الأرجنتين
  • عرض 12 صورة
    احتفال مارادونا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

توفى دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله بحي سان أندريس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج ورم دموي في 3 نوفمبر2020 على يد الطبيب ليوبولدو لوكي.

تشريح جثة مارادونا أكد أنه توفى بسبب أزمة رئوية حادة ناتجة عن قصور في القلب بسبب اعتلال عضلة القلب، لكن التحقيقات اللاحقة وضعت عدد من المتهمين موضوع الشك.

بدأت المحاكمة في القضية في إبريل 2022، وقرر المدعون أن هناك تقصيرا من الفريق الطبي المسؤول عن علاج مارادونا وتم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص.

كان من المقرر إجراء المحاكمة في 4 يونيو 2024 وأجلت إلى 1 أكتوبر ثم إجلت إلى 11 مارس 2025.

وتعود هذه التأجيلات إلى طلبات دفاع بعض المتهمين الذي أكدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاعهم القانوني.

ستعقد جلسات الاستماع أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس وسيشارك حوالي 200 شاهد.

سبب وفاة مارادونا مارادونا قضية مارادونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان