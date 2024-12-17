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توفى دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله بحي سان أندريس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج ورم دموي في 3 نوفمبر2020 على يد الطبيب ليوبولدو لوكي.

تشريح جثة مارادونا أكد أنه توفى بسبب أزمة رئوية حادة ناتجة عن قصور في القلب بسبب اعتلال عضلة القلب، لكن التحقيقات اللاحقة وضعت عدد من المتهمين موضوع الشك.

بدأت المحاكمة في القضية في إبريل 2022، وقرر المدعون أن هناك تقصيرا من الفريق الطبي المسؤول عن علاج مارادونا وتم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص.

كان من المقرر إجراء المحاكمة في 4 يونيو 2024 وأجلت إلى 1 أكتوبر ثم إجلت إلى 11 مارس 2025.

وتعود هذه التأجيلات إلى طلبات دفاع بعض المتهمين الذي أكدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاعهم القانوني.

ستعقد جلسات الاستماع أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس وسيشارك حوالي 200 شاهد.