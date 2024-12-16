أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، موعد المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجاري.

وذكر المكتب التنفيذي لكاف أن دوري الأبطال ستختتم منافساته يوم الأول من يونيو فيما تختتم منافسات الكونفيدرالية يوم 25 مايو.

وأوضح أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 24 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأول من يونيو

وستقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية يوم 17 مايو، وتقام مباراة العودة يوم 24 من الشهر ذاته.

كما أكد المكتب التنفيذي لكاف أن منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات ستختتم في الفترة ما بين الثامن إلى 23 نوفمبر من العام المقبل.