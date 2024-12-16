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تعرف على موعد نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية 2025

09:33 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم يحتفل بالفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي
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    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
  • عرض 14 صورة
    كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
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أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، موعد المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجاري.

وذكر المكتب التنفيذي لكاف أن دوري الأبطال ستختتم منافساته يوم الأول من يونيو فيما تختتم منافسات الكونفيدرالية يوم 25 مايو.

وأوضح أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 24 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأول من يونيو

وستقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية يوم 17 مايو، وتقام مباراة العودة يوم 24 من الشهر ذاته.

كما أكد المكتب التنفيذي لكاف أن منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات ستختتم في الفترة ما بين الثامن إلى 23 نوفمبر من العام المقبل.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 موعد نهائي الكونفدرالية 2025 دوري أبطال أفريقيا للسيدات
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