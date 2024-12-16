قبل حسم الجائزة.. ماذا قدم حسين الشحات وزيزو في أفريقيا والكونفدرالية؟

كتب - محمد القرش:

ترشح ثنائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو، لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا خلال عام 2024.

وجاء ترشح لاعب الأهلي، حسين الشحات، للأفضل داخل القارة بعد تحقيقه بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1-0 مجموع المباراتين.

وشارك حسين الشحات بموسم 2023/24 لدوري أبطال أفريقيا في 12 مباراة بواقع "862 دقيقة" مع المارد الأحمر، سجل خلالهم 5 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، حصد زيزو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي.

وخلال موسم 2023/24 من كأس الكونفدرالية الأفريقية شارك زيزو في 11 مباراة "907 دقيقة"، ساهم خلالهم في 10 أهداف (سجل 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائزين بجوائز الأفضل عن عام 2024 اليوم الاثنين، في الحفل المُقام في دولة المغربي.

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