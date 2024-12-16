كاف يمنح "الرئيس السيسي" جائزة خاصة

كتب- محمد خيري:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جائزة خاصة خلال حفل الأفضل داخل القارة السمراء.

وتنطلق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، بمدينة مراكش بالمغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منح لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024، ويتسلمها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيابة عن رئيس الجمهورية.

كما ينافس ضمن الجزائز الثنائي المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة.

وناديي الأهلي والزمالك، على جائزة أفضل فريق داخل القارة، للعام 2024.

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