منذ 54 عامًا.. تاريخ حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

كتب - مصراوي:



يعد "حفل الأفضل في إفريقيا" أحد أبرز الأحداث الرياضية على مستوى القارة، حيث يُحتفل فيه بأفضل اللاعبين والمدربين والفرق في مختلف الرياضات الإفريقية. الحفل الذي يُنظَّم سنويًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، يُعتبر منصة لتكريم الإنجازات الرياضية في القارة.



البداية والتطور



تأسست جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 1970 تحت مسمى "الكرة الذهبية الأفريقية"، حيث كانت تُمنح سنويًا من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حتى عام 1994.



ومع تزايد الاهتمام بالجائزة وزيادة الأضواء على الفائزين بها، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تنظيم الحفل بدءًا من عام 1992 وحتى الآن، وكانت الجائزة قد توقفت في عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



منذ ذلك الحين، تطور الحفل ليشمل مجموعة متنوعة من الجوائز، مثل جائزة أفضل لاعب في القارة، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، وأفضل منتخب، بالإضافة إلى جوائز خاصة تقديرًا لإنجازات خاصة في كرة القدم الإفريقية.



التوسع والشهرة



تُعد جوائز الأفضل في إفريقيا واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القارة، حيث تُنظم بالتزامن مع تصفيات البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال الإفريقي، ما يضيف عنصر الإثارة والتشويق للحفل.



تأثير الحفل على اللاعبين والرياضة الإفريقية



يُعتبر الحفل فرصة للاعبين والمدربين للاحتفاء بإنجازاتهم في قارة تضم العديد من النجوم والفرق الرياضية الكبيرة، الجوائز لا تقتصر فقط على اللاعبين، بل تشمل المدربين الذين أبدعوا في تطوير فرقهم، مما يساهم في تحسين مستوى كرة القدم الإفريقية بشكل عام.



جوائز مصرية في الحفل



كانت مصر على مر السنوات واحدة من أكثر الدول التي تحصد الجوائز في هذا الحفل، حيث تألقت أسماء مثل محمد صلاح وأحمد حسن في الحصول على جوائز أفضل لاعب في إفريقيا، ويعكس هذا التقدير المستمر لموهبة اللاعبين المصريين في كرة القدم الإفريقية والعالمية