الأحد 15 ديسمبر 2024

05:31 م الأحد 15 ديسمبر 2024

لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري

يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمدج هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حماده - سمير فكري.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن

أبرز أحداث المباراة

ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق المصري في الدقيقة 4

محمود جاد يتصدى لتسديدة قوية من عبد الله السعيد في الدقيقة 8

بطاقة صفرا لـ محمد مخلوف في الدقيقة 13