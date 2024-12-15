لحظة بلحظة.. الزمالك 0-0 المصري.. كأس الكونفدرالية
يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدخل الزمالك مباراة المصري بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: كريم العراقي - محمدج هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي.
خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حماده - سمير فكري.
خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن
أبرز أحداث المباراة
ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق المصري في الدقيقة 4
محمود جاد يتصدى لتسديدة قوية من عبد الله السعيد في الدقيقة 8
بطاقة صفرا لـ محمد مخلوف في الدقيقة 13
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