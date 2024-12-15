الزمالك يتصدر مجموعته في الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي

عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

متابعة - محمد القرش

تصوير - حازم جودة

انتهت مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدف نظيف، سجله أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 63 على استاد برج العرب.

ودخل الزمالك مباراة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمدج هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حماده - سمير فكري.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن

أبرز أحداث المباراة

ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق المصري في الدقيقة 4

محمود جاد يتصدى لتسديدة قوية من عبد الله السعيد في الدقيقة 8

بطاقة صفرا لـ محمد مخلوف في الدقيقة 13

سقوط عبد الله السعيد على أرضي الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة 15

بطاقة صفراء لـ سيف الدين الجزيري في الدقيقة 17

مصطفى شلبي يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن محمود جاد يواصل عملقته في الدقيقفة 20

مرور نصف ساعة ومازال التعادل السلبي قائما

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 34

الحكم المباراة يُشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ محمود حمادة في الدقيقة 46

بطاقة صفراء لـ كريم العراقي في الدقيقة 48

أحمد مصطفى زيزو يسجل هدف تقدم الزمالك على المصري في الدقيقة 63

دخول حسام أشرف ومحمد شحاته بدلا من سيف الجزيري وميشالاك في الدقيقة 65

بطاقة صفراء لـ عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 66

دخول محمد محمود و إنسا باجي بدلا من صلاح محسن وفخر الدين في الدقيقة 72

دخول خالد متولي وسامادو بدلا من محمد مخلوف ومحمود حمادة في الدقيقة 80

خروج عبد الله السعيد ودخول زياد كمال في الدقيقة 86

انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف

وتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما احتل المصري المركز الثالث برصيد 4 نقاط