"جوارديولا وليونيل ميسي".. شراكة فنية غيرت تاريخ كرة القدم

كتب- مصراوي

لعب المدرب الإسباني بيب جوارديولا دورًا محوريًا في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث كان له تأثير بالغ في تطويره كلاعب وإظهاره كواحد من أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.

حين تولى جوارديولا تدريب برشلونة في 2008، كان ميسي لاعبًا موهوبًا، لكنه لم يكن بعد اللاعب المحوري للفريق ورأي أنه في حاجة إلى نظام فني يبرز إمكانياته الاستثنائية.

لتبدأ رحلة جوارديولا في بناء مشروع الفريق بالكامل حول ميسي، وقدم له التوجيه التكتيكي والفكري الذي ساهم في صقل موهبته الفطرية.

جوراديولا يبتكر طريقة لعب خاصة لميسي

أبتكر مركز الـ "False 9" و قام بنقل ميسي من الجناح إلى مركز الهجوم الوهمي (False 9)، وهي خطوة ثورية في كرة القدم.

وجاء ابتكاء جوارديولا لـ تكتيك "التيكي تاكا"، الذي اعتمد على التمريرات السريعة والحركة الدائمة، ووضع ميسي في مركز "الـFalse 9"، وهو دور غير تقليدي للمهاجم يجمع بين التهديف وصناعة اللعب.

هذا التغيير مكّن ميسي من استغلال سرعته، رؤيته، وقدرته الفريدة على المراوغة، مما أدى إلى أرقام تهديفية مذهلة وتحطيمه للعديد من الأرقام القياسية.

علاقة جوارديولا وميسي

علاقة جوارديولا وميسي لم تقتصر على التكتيك فقط، بل شملت تحفيز اللاعب نفسيًا وثقته في قدراته، و تحت قيادته، فاز ميسي بأربعة كرات ذهبية متتالية (2009-2012)، وقاد برشلونة لتحقيق السداسية التاريخية في 2009.

رغم رحيل جوارديولا عن برشلونة في 2012، بقى تأثيره على ميسي واضحًا في طريقة لعبه.

يمكن القول إن جوارديولا أسس البيئة المثالية التي ساعدت ميسي في الوصول إلى ذروة تألقه، مما جعل فترة عملهما معًا واحدة من أكثر الحقب نجاحًا في تاريخ كرة القدم.

جوارديولا يتغنى بميسي

كثيرًا ما امتدح جوارديولا في ميسي وموهبته الطاغية لكرة القدم، لعل أبرز ما قاله: "لا أحد يستطيع التغلب على ميسي سوى كريستيانو".

وأضاف "كان كريستيانو وحشًا، لكن والد ذلك الوحش هو ميسي، حقق كلاهما شيئا لا يصدق في السنوات الـ20 الماضية".

وقال أيضًا:"ربما يكون من عدم الاحترام لمارادونا والآخرين القول إن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، لكن بالنسبة لي هو كذلك".