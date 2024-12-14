"بمشاركة سام مرسي".. إبسويتش تاون يحقق الفوز على حساب وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وأحرز ثنائية إبسويتش تاون في اللقاء كلا من، مات دوهيرتي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله جاك تايلور النتيجة، في الدقيقة 4+90.

وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد في اللقاء اللاعب، ماتيوس كونيا في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق إبسويتش تاون الإنجليزي رصيده إلى النقطة رقم 12 في المركز الـ18، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق وولفرهامبتون عند النقطة رقم 9 في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.

وشهدت مباراة إبسويتش تاون وولفرهامبتون، مشاركة النجم المصري سام مرسي بشكل كامل.

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