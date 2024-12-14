"الإدريسي يقود الهجوم".. تشكيل باتشوكا الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

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كتب - يوسف محمد:

استقر جييرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النادي الأهلي، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

ويذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيلاقي يوم الأربعاء المقبل ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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