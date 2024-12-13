أول تعليق من كولر على مواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي غداً، في مباراة كأس التحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا الخبرة في مثل هذه المباريات والبطولات، لكن لابد أن نكون متماسكين في أرض الملعب، أتمنى أن تشهد المباراة حضور جماهير كبيرة لدعم الفريق، خاصة وأن الجمهور هو اللاعب رقم 12".

وأضاف: "أتمنى أن نظهر بمستوى مميز في اللقاء، وننجح في تحقيق الفوز واللاعبين عليهم مسؤولية أيضاً في مباراة الغد، باتشوكا قدم مباراة كبيرة أمام بوتافوجو ولكننا مستعدون للقاء بشكل مميز".

وتابع: "كل شيئ هنا يسير باحترافية كبيرة، والملاعب مستواها رائع للغاية، اللاعبين تعودوا على مثل هذه المنافسات القوية خلال الموسمين الماضيين، لكن اللاعبون تعودوا على هذا الأمر وأشكرهم على الالتزام".

وأكمل: "لا نريد العودة إلى القاهرة بأيدي فارغة، نسعى لحصد لقب عالمي ومباراة الغد ستكون الطريق لهذا الأمر، لذلك نرغب في تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام باتشوكا ثم التفكير في مواجهة ريال مدريد في النهائي ويجب علينا تجهيز كل اللاعبين بشكل جيد لتحقيق الفوز".

واختتم المصدر: "أعتقد أن باتشوكا ليس لديه أفضلية علينا واللاعبون متحمسون لمباراة الغد بشكل كبير".

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