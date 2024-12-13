ماذا قدم مرموش مع آينتراخت في مواجهة أولمبيك ليون بالدوري الأوروبي؟

"أٌقام حفل مخدرات وأساء لليفربول".. أول ظهور للحكم ديفيد كوت بعد قرار

"ترك زوجته للارتباط بأبنة اختها".. قصة البرازيلي هالك من الزواج إلى

كتب - محمد القرش:

رغم خسارة آينتراخت فرانكفورت على يد نظيره أولمبيك ليون بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الأوروبي، إلا أن اللقاء شهد مواصلة تألق المهاجم المصري عمر مرموش.

دخل عمر مرموش المباراة في الدقيقة 63 أثناء خسارة فريقه الألماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليضيف الهدف الثاني ويقلص الفارق في الدقيقة 85.

وحصل مرموش على تقييم 7.7 من 10، بعد تسجيل هدفا من تسديدتين على المرمى، والمشاركة 27 دقيقة.

وفاز المهاجم المصري بـ7 التحامات أرضية من أصل 11، وخسر الكرة 9 مرات، مع تمرير الكرة 10 مرات بشكل صحيح من 12 بنسبة نجاح 83%.

ولم يدخل مرموش أي التحام هوائي مع لاعبي المنافس، مع محاولتين ناجحتين لمراوغة من أصل 4.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الظاهرة لا يتوقف!



عمر مرموش يسجل من جديد 😰❤️🇪🇬

pic.twitter.com/WYaLtJRsCy — عمرو (@bt3) December 12, 2024

اقرأ أيضًا:

بطل الأبطال أمام نصف العالم.. منافسة شرسة بين زيزو والشحات على زعامة القارة

يتصدرهم مدرب المنتخب السابق والحالي.. أبرز المرشحين لتدريب الزمالك