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ماذا قدم مرموش مع آينتراخت في مواجهة أولمبيك ليون بالدوري الأوروبي؟

09:48 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    النجم المصري عمر مرموش
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    مرموش
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كتب - محمد القرش:

رغم خسارة آينتراخت فرانكفورت على يد نظيره أولمبيك ليون بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الأوروبي، إلا أن اللقاء شهد مواصلة تألق المهاجم المصري عمر مرموش.

دخل عمر مرموش المباراة في الدقيقة 63 أثناء خسارة فريقه الألماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليضيف الهدف الثاني ويقلص الفارق في الدقيقة 85.

وحصل مرموش على تقييم 7.7 من 10، بعد تسجيل هدفا من تسديدتين على المرمى، والمشاركة 27 دقيقة.

وفاز المهاجم المصري بـ7 التحامات أرضية من أصل 11، وخسر الكرة 9 مرات، مع تمرير الكرة 10 مرات بشكل صحيح من 12 بنسبة نجاح 83%.

ولم يدخل مرموش أي التحام هوائي مع لاعبي المنافس، مع محاولتين ناجحتين لمراوغة من أصل 4.

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أولمبيك ليون ضد آينتراخت مرموش هدف عمر مرموش الدوري الأوروبي
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