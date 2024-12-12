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حسن حمدي وأمير توفيق يصلان الدوحة لدعم الأهلي أمام باتشوكا

10:08 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    علاء مبارك بجوار مع حسن حمدي رئيس الأهلي السابق (1)_Easy-Resize.com
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    حسن حمدي
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    الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق
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    حسن حمدي رئيس الأهلي السابق
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    حسن حمدي وممدوح عباس
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    حسن حمدي
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    أمير توفيق
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    أمير توفيق وزوجته
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وصل الي العاصة القطرية الدوحة اليوم حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق لدعم الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة باتشوكا، التي ستقام بعد غد السبت علي لقب كأس التحدي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حسن حمدي وصل الي الدوحة واستقبله الجهاز الإداري لبعثة الأهلي وقام بإنهاء كافة الإجراءات واصطحبه لفندق إقامة البعثة .

وأضاف :"وصل أيضا برفقة حسن حمدي، أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة لدعم الفريق ".

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية، المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

حسن حمدي أمير توفيق الأهلي موعد مباراة الأهلي وباتشوكا
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