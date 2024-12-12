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هويلند يقود ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا التشيكي بالدوري الأوروبي

09:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

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نجح المهاجم الشاب راسموس هويلند لاعب فريق مانسشتر يونايتد في قلب الطاولة على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب دووسان أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

حيث أحرز ماتي فيدرا هدف فيكتوريا بلزن الأول في الدقيقة 48 من صناعة بافيل شولك، قبل أن يقود هويلند ريمونتادا درامية بتسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 62، ثم أضاف هدف الفوز في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1، لصالح اليونايتد.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تصحيح أوضاعه في البطولة الأوروبية، بعد نتائجه المتوسطة في الجولات الخمس الماضية، (فاز مرتين وتعادل في ثلاث).

بهذه النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد ترتيبه إلي المركز السادسفي جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند النقطة التاسعة في المركز الـ16.

فيكتوريا بلزن ضد مان يونايتد الدوري الاوروبي دوري أوروبا مان يونايتد هويلند
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