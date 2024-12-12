توريس "الفتي الذهبي" يمنح برشلونة فوزًا مثيرًا أمام دورتموند

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أسدل الستار على مباريات الأربعاء، من الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مباريات مثيرة وقوية أبرزها صدام برشلونة وبورسيا دورتموند، بجانب سقوط مانشستر سيتي أمام يوفنتوس.

وجاءت أبرز نتائج مباريات الأربعاء، في الجولة السادسة كالتالي:

فوز برشلونة علي بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، وهزيمة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين، وفوز آرسنال على موناكو بلاثية مقابل هدف، بجانب فوز ميلان على نظيره النجم الأحمر بهدفين لهدف.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول 18 نقطة

2- برشلونة 15 نقطة

3- آرسنال 13 نقطة

4- باير ليفركوزن 13 نقطة

5- أستون فيلا 13 نقطة

6- إنتر ميلان 13 نقطة

7- بريست 13 نقطة

8- ليل الفرنسي 13 نقطة

9- بوروسيا دورتموند 12 نقطة

10- بايرن ميونخ 12 نقطة

11- أتليتكو مدريد 12 نقطة

12- ميلان 12 نقطة

13- أتالانتا 11 نقطة

14- يوفنتوس 11 نقطة

15- بنفيكا 10 نقاط

16- موناكو 10 نقاط

17- سبورتينج لشبونة 10 نقاط

18- فينورد 10 نقاط

19- كلوب بروج 10 نقاط

20- ريال مدريد 9 نقاط

21- سيلتك 9 نقاط

22- مانشستر سيتي 8 نقاط

23- بي اس في 8 نقاط

24- دينامو زغرب 8 نقاط

25- باريس سان جيرمان 7 نقاط

26- شتوتجارت 7 نقاط

27- شاختار 4 نقاط

28- سبارتا براج 4 نقاط

29- ستورم جراتس 3 نقاط

30- جيرونا 3 نقاط

31- النجم الأحمر 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط

33- بولونيا نقطتين

34- لايبزيج بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا بدون نقاط

36- يونج بويز بدون نقاط