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تامي إبراهام يحافظ على سلسلة انتصارات ميلان الأوروبية

12:49 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

تامي إبراهام

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اقتنص ميلان الإيطالي فوزا مثيرا من ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 2 /1 اليوم الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميلان انتصاره الرابع على التوالي بعد تغلبه على كلوب بروج البلجيكي 3 /1 وعلى ملعب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بذات النتيجة ثم فوزه على ملعب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 /2 ، وذلك بعد خسارته في أول مباراتين أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي 1 /3 ومضيفه باير ليفركوزن الألماني صفر/ 1.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سرفينا زفيزدا عند ثلاث نقاط في المركز الحادي والثلاثين من انتصار وحيد وخمس هزائم.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله لكن الإنجليزي تامي إبراهام تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز القاتل لميلان في الدقائق الأخير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف للبرتغالي رافاييل لياو في الدقيقة 42 ثم أدرك الفريق الصربي التعادل في الدقيقة 67 بواسطة نيمانيا رادونيتش قبل أن يخطف إبراهام هدف الفوز في الدقيقة 87.

تامي إبراهام ميلان ضد النجم الأحمر ميلان دوري أبطال أوروبا
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