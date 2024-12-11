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"بينهم السومة".. 5 نجوم كرة قدم سوريين احتفلوا بسقوط بشار الأسد (صور)

10:43 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    نجم منتخب سوريا السابق فراس الخطيب
  • عرض 19 صورة
    فراس الخطيب
  • عرض 19 صورة
    فراس الخطيب نجم منتخب سوريا
  • عرض 19 صورة
    فراس الخطيب 1
  • عرض 19 صورة
    عمر السومة مهاجم منتخب فلسطين السابق
  • عرض 19 صورة
    عمر السومة 1
  • عرض 19 صورة
    النجم السوري فراس الخطيب
  • عرض 19 صورة
    لاعب منتخب سوريا السابق فراس الخطيب
  • عرض 19 صورة
    المهاجم السوري عمر السومة
  • عرض 19 صورة
    النجم السوري عمر السومة
  • عرض 19 صورة
    المدافع السوري السابق محمد عنز 1
  • عرض 19 صورة
    اللاعب محمد عنز
  • عرض 19 صورة
    اللاعب عمر السومة
  • عرض 19 صورة
    محمد عنز لاعب سوريا السابق
  • عرض 19 صورة
    اللاعب السوري السابق عبد الرزاق الحسن
  • عرض 19 صورة
    اللاعب السابق عبد الرزاق الحسن
  • عرض 19 صورة
    اللاعب السوري السابق فراس الخطيب
  • عرض 19 صورة
    المدافع السوري السابق محمد عنز
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السورية، على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وطيرانه إلى روسيا حاصلا على لجوء إنساني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فرحة كبيرة، من قبل الكثير من نجوم كرة القدم السورية، بإسقاط حكم بشار الأسد.

وكتب النجم السوري عمر السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف مبروك لسوريا، ألف مبروك لكل السوريين، مبروك لهذا الشعب الصمود، والله يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جنانه".

وأضاف: "إن شاء الله تكون بداية لمرحلة جديدة من الوحدة والإعمار والازدهار وتبقى دائماً، سورية حرة".

https://www.instagram.com/p/DDUFn_tTRRc/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3d0ab526-612f-4c07-8596-52df9a3a91a9

كما كتب اللاعب السوري محمد عنز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "خلصت والحمدلله، مسلم سوري، مسيحي سوري، علوي سوري، كردي سوري، إسماعيلي سوري، درزي سوري، كلنا أهل و أخوة، رح نبقى، نضل العمر كله أكتر من أهل وأخوة و لا شي رح يفرقنا".

وأضاف: "عشت عمري مع أهلي وناسي وأخواتي ورفقاتي من كل الطوائف، لا بحياتي ما حسيت بالفرق أكلت في بيتوتن واكلو ببيتي وعيدنا بالأعياد مع بعض، رح نضل هيك ولا شي في الكون رح يفرقنا، أخواتي الغاليين من جميع الطوائف وكل مكونات الشعب السوري، نحن أخواتكم وانتم أخواتنا و دمنا ودمكم واحد بإذن الله تعالى".

https://www.instagram.com/p/DDUAiKCtO48/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9523e046-56bc-40e0-91e3-f02953d3cc3f

وعلق اللاعب السوري السابق عبد الرزاق الحسين على إسقاط النظام قائلاً: "ستكتب هذه السنين قصة للأحرار بالثوب الأخضر، 8/12/2024 من هنا تبدأ قصتنا برائحة الياسمين".

وقام اللاعب السوري عمار رمضان المحترف في الدوري السلوفاكي لكرة القدم، بالتعليق على رحيل الأسد، حيث كتب: "عاشت عاشت عاشت، سوريا حرة حرة من كل طاغي ومجرم".

وحرص اللاعب فراس الخطيب، على إظهار فرحته برحيل نظام بشار الأسد، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اللهم أرحم جميع من مات بسوريا، منذ عام 2011 كانوا يحلموا برؤية هذا اليوم".

نجوم كرة القدم السورية بشار الأسد عمر السومة إنستجرام عمر السومة روسيا
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