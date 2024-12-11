مصري جديد يبدأ مسيرته في ملاعب إنجلترا

كتبت-هند عواد:

عرفت كرة القدم بأنها اللعبة الأكثر شعبية في مصر، ومارسها ملايين الأطفال في الشوارع والضواحي، لكن مع احتراف محمد صلاح ووصوله إلى العالمية، أصبح حلم كل طفل اللعب في الدوري الإنجليزي، مثل "مو".

وعلى خطى محمد صلاح، يبدأ شاب مصري يدعى عبدالرحمن علي، مسيرته في ملاعب إنجلترا.

عبدالرحمن علي، صاحب الـ21 عاما، ولد في إحدى كرة محافظة المنيا، وبدأ لعب كرة القدم منذ عمر 5 سنوات، وفي سن الـ12 عاما، انتقل إلى محافظة الإسماعيلية ولعب إلى أحد الفرق، منها إلى البطل الأولمبي في الجيرة، لينضم بعدها إلى الترسانة.

وأثناء وجود عبد الرحمن في نادي الترسانة، تلقى عرضا من فريق يدعى كونكرت بمحافظة شرم الشيخ، تحت قيادة مدربه ألمانيا، ولفت عبدالرحمن أنظار أحد الوكلاء، الذي عرض عليه الانتقال اللعب في إنجلترا، لينضم إلى صفوف نادي برنت، الذي ينشط في الدرجة الخامسة.

وروى عبدالرحمن لمصراوي، تفاصيل احترافه في إنجلترا، وحلمه بالوصول إلى مستوى محمد صلاح، وقال: "بعدما رآني الوكيل تحدث معي، وطلبوا التعاقد معي، لكن في البداية كانت هناك فترة معايشة لمدة شهر، مثل اختبار قبل التوقيع، وبالفعل أغسطس الماضي سافرت".

وأضاف: "بعد انتهاء فترة المعايشة، وقعت مع النادي، ولعبت حتى الآن 5 مباريات، بينهم مباراة في الكأس، والأمر هنا مختلف عن مصر، يوجد متابعة للمباريات واهتمام أكثر، وتلقيت عرضا من الدرجة الثانية في النمساوية، قبل أسبوع، لكنني مستمر في إنجلترا".

وأتم تصريحاته: "ما وصل إليه محمد صلاح إنجاز تاريخي، لكنه ليس سهلا، الناس تحرمنا لأجل صلاح، أي شخص يسألني عن بلدي، فور ذكر اسم مصر يقولون محمد صلاح، ويعطونا احترام كامل، سواء في لندن أو خارجها، صلاح حطم الأرقام القياسية، قفل اللعبة".