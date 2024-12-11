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بالصور.. أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة

12:46 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة
  • عرض 6 صورة
    أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة
  • عرض 6 صورة
    أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة
  • عرض 6 صورة
    أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة
  • عرض 6 صورة
    أول اجتماع لهاني أبو ريدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة
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كتبت-هند عواد:

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، أولى جلساته، صباح اليوم الأربعاء، بعد الفوز بالانتخابات.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، يعقد جلسة ودية، لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة.

وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، بعد الحصول على 107 أصوات من أصل 115 صوتا.

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