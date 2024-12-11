أرني سلوت يشيد بأداء محمد صلاح ضد جيرونا

كتبت-هند عواد:

أشاد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأداء المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمس، ضد جيرونا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، أحرزه الأخير.

وقال أرني سلوت في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد بالأداء الذي قدمناه في المباريات الـ5 الأولى، لكنني لست سعيدا على الإطلاق بما قدمناه أمام جيرونا".

وأضاف: "داروين نونيز؟ نعم أضاع بعض الفرص، وأعتقد أن كل مهاجم بالعالم يمر بفترة يسجل فيها كل كرة وأحيانا يمر بفترة لا يستطيع فيها التسجيل رغم كل الجهود التي يبذلها".

وأتم تصريحاته: "الشيء الجيد أن لدينا العديد من اللاعبين القادرين على التسجيل وها هو صلاح يسجل مجددا".

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