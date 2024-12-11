أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة كيليان مبابي

كتبت-هند عواد:

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، طبيعة إصابة كيليان مبابي لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد أتالانتا، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي يعاني من إجهاد في منطقة العضلة الخلفية، ولم يكن قادرا على الجري، لا يبدو الأمر خطيرا، لكنه شعر بالإزعاج وفضلنا استبداله، سنرى غدا ما هي حالته".

وأضاف: "هذا الفوز يسمح لنا بالتفكير بإيجابية فيما يخص التأهل، أمامنا مباراتين إضافيتين وسنرى إلى أين سنصل، لكن ما زال من الصعب دخول قائمة الثمانية الأوائل".

وفاز ريال مدريد على أتالانتا، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 9 نقاط.

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